"Надоели трусы": Бузовой досталось за раздевание на сцене

Певице посоветовали сменить костюмы для концертов

Ольга Бузова привыкла к тому, что каждый ее выход в свет привлекает внимание как поклонников, так и суровых критиков. Теперь певица вышла на международный уровень и, отправляясь на концерты в ближнем зарубежье, поделилась с публикой новыми откровенными фото.

"Мяу мяу мяу Привяу, мои хорошие", -

написала Оля на своей страничке в Instagram и пригласила поклонников на свое шоу.

Откровенный образ певицы вызвал бурю негативных комментариев:

"Мне одной не нравится когда певицы выступают в нижнем белье ?", "просто она проститутка и стрипьезерша, поэтому и выступает в Нижнем белье", "очевидно это не нравится многим, но не всем","н и кому не нравится. Оля уже помешалась", "кто ее в платье слушать будет,у нее голоса нету. Это шоу фрика", "Опять в трусах..ну сколько можно тебе тетя давно за 30...ты через 20 лет тоже в трусах своих будешь выступать", "...всегда и везде выступать в трусах это пошло..и образ постоянно один и тот же какой то стриптизерши", "Оля там одежда не дорогая))) купи себе уже что нибудь надоели твои трусы",

Кое-кто предположил, что вскоре Бузова может и вовсе выступить без трусов. Однако нашлись и такие, кто решил, что на Ольгу набросились не по делу.

"Это сценический образ, костюм называется! А ты такой маленький и такой хам!", "...мне нравится сценический образ Бузовой, она может себе позволить с такой фигурой", "Чему можно поучится у Оли так это тем что она поставила цель и достигает ее. Главное не сдаваться и идти вперед до конца, не смотря на трудности и падения", –

написали преданные поклонники Бузовой (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).