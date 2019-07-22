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"Беременна": Водонаева показала изменившееся тело

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Противная какая": пузатую звезду "Дома-2" попросили прикрыться
Фигура красотки заметно округлилась

Новое фото звезды "Дома-2" Алены Водонаевой стало поводом для бурных обсуждений. На снимке с отдыха, где девушка позирует в обтягивающем платье, поклонники заметили выпирающий живот. Теперь в комментариях гадают, стоит ли поздравлять Водонаеву с пополнением или она просто набрала вес.

Еще одним поводом для критики стала необычная обувь бывшей участницы "Дома-2". Водонаева надела на ноги пушистые тапки, очень похожие на домашние. Эту модную обувь ей подарил сын.

"Мне кажется Алена беременна, ноги и живот округлились, может, поэтому и в тапках", "Стала толстеть", "Алена очень красивая на мой взгляд, но немного поднабрала", "Фото неудачное, такое ощущение, что 75 кг, не меньше", "Алена, вы беременны?", "Большие бедра! После 50 лет будет очень крупной женщиной. Мощной!", "В тапках ноги не потеют?",

– раскритиковали девушку в Instagram.

Ранее Алена Водонаева появился на свадьбе в провокационном наряде. 

Дарья ПЕТРОВА
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