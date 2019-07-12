"Осталось недолго": Бузова собралась рожать

Телезвезда задумалась о создании семьи

Ольга Бузова на днях поучаствовала в съемках шоу "Форт Боярд". После пройденных испытаний ведущая "Дома-2" решила, что уже попробовала себя во всем и знает, что рассказать детям. Теперь Бузовой, по ее словам, осталось немного: "только выйти замуж и родить".

Поклонники к смелым планам Ольги Бузовой отнеслись скептически. Кто-то намекнул, что звезда уже старовата, кто-то посоветовал не искать мужа, а сразу рожать ребенка для себя. Супруга для телезвезды тоже присмотрели, по мнению пользователей, им может стать участник шоу "Форт Боярд" Паспарту.

"Бузова постарела", "А время то идет, для себя рожай хотя бы, пока принца будешь искать, мамой побыть не успеешь", "Осталось недолго! Выйти замуж и родить самая малость", "Как бабка старая, хотя в гриме", "Вульгарная, пренеприятная особа с сигаретным душком",

– грубо высказались в комментариях.

Участие в съемкам не прошло для Ольги Бузовой бесследно, она рассказала подписчикам, что теперь не может ходить.