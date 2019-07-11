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"Джанабаева доведет": Меладзе страдает от боли

Валерий Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Состояние артиста взволновало поклонников

Певец Валерий Меладзе поделился подробностями своих ночных развлечений. На снимке он стоит полуголый в индейском головном уборе. Как рассказывает сам артист, он был на охоте, последствия которой проявились утром: Меладзе испытал чувство неудобства и головную боль.

Поклонники сразу поинтересовались, что и в каком количестве выпил артист. Кто-то нашел более оригинальную причину его страданий и обвинил во всем супругу Меладзе – Альбину Джанабаеву, которая "доведет его до сумасшествия".

"Что с тобой?", "Это про водку что ли?", "Рассол вам в помощь", "Кто пил вчера, тот пьёт сегодня", "Чем змея потчевали?", "Друг мой, что с тобой? Я так и знала, что это ведьма Джанабаева доведёт тебя до сумасшествия", "Поправляйтесь, Валерий, мы все переживаем",

– написали в комментариях.

Подписчицы Меладзе восхитились его внешностью, они считают 54-летнего артиста очень привлекательным: "Красавчик", "Горячий мужчина", "Эталон мужества", "Неповторимый", "Лучший", "Божественный", – не поскупились на комплименты девушки.

Ранее Альбина Джанабаева снялась на видео без одежды. 

Дарья ПЕТРОВА
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