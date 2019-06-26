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"Снаружи маска": жена Меладзе показала истинное лицо

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость покривлялась перед камерой

Певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками необычным снимком. Обычно сдержанная и спокойная, супруга Валерия Меладзе решила пошалить на фото: звезда запечатлела усы из волос, высовывала язык и играла с прической. Джанабаева хотела показать на фото свои настоящие эмоции.

Поклонники без ума от игривой супруги Валерия Меладзе, ведь они смогли увидеть настоящее лицо бывшей солистки группы "ВИА Гра".

"Какая вы настоящая и невероятная!", "Невероятно красивая", "Обожаю вас", "Мы уже привыкли притворяться, кривляться, гримасничать! В силу того, что имеем одновременно по 100 ролей в день!", "Снаружи у нас маска",

– написали девушке в Instagram.

Ранее поклонники обрушились на Джанабаеву, которую считают разлучницей. Жене Валерия Меладзе даже начали подыскивать замену, после чего она раскрыла семейную тайну. 

Дарья ПЕТРОВА
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