"Снаружи маска": жена Меладзе показала истинное лицо

Нибиру
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Певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками необычным снимком. Обычно сдержанная и спокойная, супруга Валерия Меладзе решила пошалить на фото: звезда запечатлела усы из волос, высовывала язык и играла с прической. Джанабаева хотела показать на фото свои настоящие эмоции.
Поклонники без ума от игривой супруги Валерия Меладзе, ведь они смогли увидеть настоящее лицо бывшей солистки группы "ВИА Гра".
"Какая вы настоящая и невероятная!", "Невероятно красивая", "Обожаю вас", "Мы уже привыкли притворяться, кривляться, гримасничать! В силу того, что имеем одновременно по 100 ролей в день!", "Снаружи у нас маска",
– написали девушке в Instagram.
Ранее поклонники обрушились на Джанабаеву, которую считают разлучницей. Жене Валерия Меладзе даже начали подыскивать замену, после чего она раскрыла семейную тайну.
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