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"Ваше время на исходе": Брежневу обозвали старухой

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Знаменитости напомнили о возрасте после новых снимков

Вера Брежнева поделилась фотографиями с отдыха. Звезда без прически и макияжа не произвела впечатление на подписчиков. Под постом артистки развернулось обсуждение ее внешнего вида: пользователи уверены – звезда начала сильно стареть.

Первые признаки увядания заметили на лице 37-летней Брежневой:

"По лицу видно, что вам уже за 40!", "Старушка, пустая погремушка", "Как на крути, вы стареете <…> ваше время на исходе", "Все мы не молодеем", "Рано или поздно все стареют".

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Сама певица на критику злопыхателей не отвечает, сейчас звезда проводит время в Италии, скорее всего, в том доме, который купил ее муж Константин Меладзе. Еще зимой продюсер сообщил, что они приобрели особняк в маленьком городке, где собираются проводить большую часть времени.

"С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей. Счастье есть",

– написала наслаждающаяся Брежнева.


Дарья ПЕТРОВА
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