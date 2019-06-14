Брежневой напомнили о возрасте после фото без штанов

Звезда оправдывается за откровенный наряд

Вера Брежнева получила сотни сообщений от поклонников и злопыхателей после выхода своего нового клипа, в котором она отказалась от привычных костюмов и продемонстрировала тело в открытом боди.

Пользователи хвалят знаменитость за идеальную фигуру и напоминают о возрасте и статусе.

"В ваши годы тело показывать даже нужно. Подобной фигурой не многие могут похвастаться даже в 30", "Какие годы? Ей всего 37!", "И кто скажет, что вам 37, красавица вы, а фигура бомба", "Всем бы в 37 с детьми, с мужем так выглядеть", "Ты выглядишь на 20, ну, максимум 25",

– восхитились в комментариях.

Если внешность и стройное тело вызывают только восторг публики, то костюм для клипа практически все осудили. Когда девушка начала публиковать кадры из видео, многие подумали, что так она теперь ходит и в обычной жизни. Жена Константина Меладзе поспешила оправдаться перед армией поклонников:

"Понимаешь, тут такое дело...фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни. Поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно. И напомню, что еще я же мать, мне 37 и муж есть. Полный букет для негодования".

Напомним, откровенное видео с певицей вышло сразу же после слухов об измене ее супруга. В Сети появились ролик, где мужчина, очень похожий на продюсера, уткнулся в декольте к пышной блондинке.