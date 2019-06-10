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"Горячая кухня!": Брежневу застукали с поваром в неприличном виде

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
После измены мужа артистка прижалась к чужому

Вера Брежнева опубликовала в Instagram новое фото. То, как выглядит в кадре бывшая солистка "ВИА Гры",  вызвало у фанатов массу эмоций.

На снимке артистка показана в довольно открытом боди и черных колготках. Она подняла ногу и прижалась к мужчине в белом халате и колпаке.

"Я кайфую от того, что все оценили мой образ и смелый выход... Теперь ваша очередь зажечь",

– обратилась звезда к подписчикам. Их же кадр не оставил равнодушными.

Многие хвалили певицу: "Классно смотришься", "Вера хорошо выглядит", "Потрясающий образ", "Обалденная Вы", "Шикарная", "Супер", "Просто бомба", "Очаровательная девочка", "Идеальная внешность ... пример для подражания", "Образ-отпад! Такая красивая, смелая, естественная и главное – все достойно", "Вера, ты чудо, космос", "Вот это настоящая "ВИА Гра", вот это я понимаю". 

Мужчины обратили внимание на все детали.

"Горячая кухня!", "Не святая, возможно, но ангел еще тот", "Кажется, во времена "ВИА Гры" наряды бывали и пооткровеннее", "Верка, ну ты даешь!.. и загибчик роскошный", "Круто", "Мммм, какая четкая", "Спасибо, Вера, порадовала", 

– отметили они. А один, будто позавидовав незнакомцу рядом с Верой, написал:

 "Какой счастливый повар".

Не дремали и критики. Они распекли артистку, не подбирая выражений: "С таким разнуздонным видом раньше звали нехорошими словами!", "А мне не нравится откровенный наряд, даже при идеальной фигуре", "Можно было снятся в костюме красивом, где все прикрыто, или в платье в красивом", "Пустышка", "Все люди как люди , а Вера, как всегда, в трусах", "Неприлично, пошло".

Одна подписчица, объявив, что Вера "не святая и поет плохо", даже потребовала, чтобы звезда уехала "на историческую родину".

В таком виде, как на новом фото в соцсети, артистка впервые показалась в клипе на песню "Я не святая". И тогда реакция подписчиков ее страницы была разной.

Впрочем, Брежневой не привыкать. Она нередко удивляет фанатов и дает повод посудачить о себе недоброжелателям – то откроет сексуальное тело, то прыгнет на колени к известному актеру, то поразит эротикой в воде.

Тем временем мужа экс-солистки "ВИА Гры" застукали с другой красоткой...

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