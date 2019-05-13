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"Очаровашка": Брежнева поразила эротикой в воде

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Звезда поделилась с фанатами смелым видео

Вера Брежнева не раз блистала прелестями в соцсети. В ролике, который певица выложила в Instagram, она показалась лукавой красоткой в бикини. Поклонники завелись.

Это был клип на песню о главном человеке в жизни любого – маме. В нем бывшая солистка "ВИА Гры" в бикини сначала наблюдает за девушкой, засмотревшейся на молодого тренера, а потом, нырнув, утягивает ее на дно и, вырвавшись из воды, коварно подмигивает.

Однако на этом действие не заканчивается. Выбравшись из бассейна, покорительница сердец исполняет танец, эротично двигая телом в ярком открытом купальнике, и снова кидается в воду. 

Позже она всплывает в другом наряде, оголяющем части прекрасно сложенного тела. И в заключение походкой "пантеры перед прыжком" идет в сторону обнажившего торс юноши.

"Когда что-нибудь случается, мы сразу обращаемся к маме... Пусть мамочки будут живы, здоровы, счастливы 💙 песня для вас и о вас #Мамочка", – отметила Вера под роликом.

Восторгу поклонников не было конца. Они засыпали страницу артистки лестными словами и признаниями, по достоинству оценив и ее формы, и юмор, и талант: 

"Вера, Вы русская Шакира", "Самая большая роскошь в мире", "ШИКАРНАЯ женщина🔥", "Ааа, классный клип... Как и ты", "Суперпозитивное видео", "Любит, любит!!! Как такую ОЧАРОВАШКУ можно не любить!!!!! 😘😍🤗❣️🌹👍", "Вера, Вы, как всегда, на высоте", "Это просто здорово 🙏🙏🙏браво", "Всегда в моем сердце...", "Наша красавица", "Обожаю тебя 💓💓💓💓💓", "Ах, эта Ваша фигура, Вера", "Вы просто 😍👍", "Какая Вы все-таки, Верочка, женственная", "Ты потрясающая".    

Ранее певица жестко объяснилась с фанатами. Когда подписчики возмутились из-за того, что 11 мая она не поздравила мужа – композитора Константина Меладзе – с  днем рождения, звезда не сдержала эмоций.

В последнее время Веру Брежневу ругали не раз. Некоторым подписчикам пришлась не по нраву ее излишняя худоба, другим показалось, что красота певицы увядает, иные упрекали за странную позу.

Однако фанаты щедро так же щедро дарят ей комплименты. А она радует их то оголенными плечами и стройными ножками, соблазнительным образом и слишком раскованным видом.

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