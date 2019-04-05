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Оголенная Брежнева приготовила сюрприз

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка восхитила фанатов провокационным кадром

Вера Брежнева часто выкладывает на своей странице в Instagram откровенные снимки. На этот раз она поступила так же. Певица разместила фото, на котором показалась в соблазнительном образе.

Красотка одета в короткий белый топ со спущенными рукавами. Часть ее груди, плечи и живот обнажены. Сама экс-солистка "ВИА Гры" грациозно выгнулась и сложила губы в поцелуе. В руках у нее – капуста брокколи.

"Еще один сюрприз этой весны! Мы долго и тщательно готовились...",

– сообщила артистка. И добавила:

"А теперь рада пригласить в наш марафон #могубезсахара ".  

Поклонники сразу отреагировали на призыв. Одни привычно восхитились тем, как выглядит звезда:

"Волчица", "Оу, как апетитно...", "Вера – бомбическая женщина", "Как всегда, самая красивая!..", "Обожаю тебя! Как увижу – мурашки бегут", "Класс", "Прелесть. Цвети и радуй", "Бесподобно", "Моя любимая худышечка", "Невероятная", "Самая-самая", "Богиня".  

Мужчины впечатлились больше. "You're seducing me again! (Ты снова соблазняешь меня!)", "У нее реально длинные ноги", – признались они.

Кто-то предположил, что теперь знает, почему Брежнева так хороша: "Наверное, это секрет твоей красоты... ты любишь брокколи?". 

Остальные делились мнениями об отношении к сахару и сладкому. Некоторые при этом жаловались, что, несмотря на отказ от лакомств, не могут добиться идеальной фигуры.

Зато Вере Брежневой нет повода волноваться. Она не юная, но стройна и подтянута, что каждый раз отмечают фанаты, разглядывая очередное фото. Видимо, зная, что ей есть чем гордиться, звезда нередко блистает оголенными прелестями.

Она снимается в чересчур эротичных фотосессиях. Откровенный вид артистки покоряет даже  коллег по сцене. Поклонники часто любуются телом Веры в открытых нарядах. Восхищают их и забавные кадры, и сексуальные.

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Полина ДОРОЖКИНА
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