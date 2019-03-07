Бриллианты померкли: Брежнева раздвинула ноги

Артистка не перестает удивлять

Вера Брежнева гастролирует по России и уже в буквальном смысле "взорвала" Курган и Екатеринбург. На репетиции в одном из городов она немного расслабилась и встала в позу, широко расставив ноги. Эпизод был снят на видео, которое певица поместила в сторис Instagram.

"Главная роль в фильме про кунг-фу – твоя @ververa",

– подписан ролик. Сама же звезда, закончив упражняться, весело рассмеялась.

Но не только этим удивила звезда поклонников. Она опубликовала в соцсети фото, на котором примеряет несколько ювелирных украшений и напомнила один из хитов группы "ВИА Гра", в составе которого когда-то выступала.

"Лучшие друзья девушек – это бриллианты",

– привела красотка слова из песни, отметив, что этих драгоценностей "не бывает много, особенно в канун 8 Марта". После чего кокетливо добавила:

"Зашла я как-то в новый бутик в "Метрополе" и надела все лучшее сразу. Угадаете, сколько на мне карат?"



Фанаты старались угадать ответ на вопрос Брежневой. Однако больше говорили о ней самой.

"Вера, ты достойна бриллиантов, а карат на тебя сколько не одень, они тусклые в сравнении с тобой!", "Никакие камушки не сделают женщину прекрасней, чем есть она сама! А Вы прекрасны!","Бриллиантовая ты наша!", "Вера! Вы выглядите потрясающе!", "Ах... какая красота", "Звезда мира", "Ты сама выглядишь как бриллиант!", "Вера, Вы и без украшений всегда свежи, чудесны, шикарны!", "Над Вами, Вера, время не властно",

– как обычно восхищались они любимицей, которую давно считают эталоном женственности. Кто-то даже заявил, что карат на снимке "один – это Вера".

Остальные высказались по-разному: "Хищница. Охотница за брильянтами и чужими м...", "А Вы с Костантином вместе по любви, или из-за карат?", "Это маленький намек Меладзе на канун 8 Марта? Хороший ход, Вера!", "Лучше бы больным детям помогали".

Нашлись и такие, которые посчитали, что артистка выглядит на фото не так уж и хорошо. Сколько людей, столько мнений, но стоит подумать, кто лучшие друзья девушек...