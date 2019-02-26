Весной повеяло: Брежнева оголила роскошную грудь

Артистка взволновала не только видом прелестей

Вера Брежнева опубликовала в соцсети новое фото. На нем звезда показалась в ярко-розовом платье, но грустной, что сильно встревожило поклонников. Сама же она дала понять, что хандрит.

"Спасение только в ярких красках... и в съемках 😂#фуксиявера",



– поделилась певица охватившими ее чувствами. И спросила фанатов:

"Как у вас проходит финал зимы? Тоже хандра?".

Почитатели Веры осыпали ее комлиментами, добавив, что выглядит она феерически:

"Повеяло весною", "Как ты чудесна!", "Вера, Вы восхитительны!", "Очаровательная девушка", "Ох уж эти глаза... не утонуть бы... как всегда, прекрасна", "Как к лицу вам этот цвет", "Вы неотразимы", "Огонь, "Обворожительная Вера!", "Сексуальная смесь красок!", "Обалденная". "Ну просто идеальная".

Мужчины, конечно, больше внимания уделили бюсту артистки, который на снимке виден во всей обнаженной красе. "Мои тити, мое фламинго...", "Вот здесь мне Верунчик нравится", "Какая сексапильная", "Какие красивые сиси", – написали они.

Другие указали на изменения с артисткой. произошедшие в последнее время. "Вера, Вы так исхудали", "Холод в глазах", "Выглядите как больной человек", "Нельзя быть такой худенькой", "Какой у Вас уставший взгляд. Видны одни глаза. Артисты тоже люди, Вам нужен отдых". "Похудела сильно, набери хотя бы минимум 5 кг и будет класс",, "Уставшая какая-то", "Вера, что с вами случилось? Вы похудели или заболели?", – забеспокоились такие.

Не удержались и злопыхатели. Они заявили: "Уже не могу смотреть на эту серость и грязь...", "На гуманоида стала похожа".

Сегодня Вера Брежнева стала первой гостьей нового проекта "Интервью без журналиста", в котором звезды напрямую общаются с читателями. Она ответила на вопросы подписчиков во "ВКонтакте" в прямом эфире. Задать вопрос и получить ответ от звезды мог любой.