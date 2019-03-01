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"Секс был?": Брежнева растянулась в постели

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Париж навеял артистке романтическое настроение

В столице любви Вера Брежнева оказалась неожиданно и для поклонников, и для себя. Об этом она рассказала под снимками опубликованными в соцсети.

"Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась... в Париже... Но мое сердце всегда с вами",

– сообщила бывшая солистка "ВИА Гры" под кадрами. На них она изображена на постели. Певица раскованно принимала разные позы, оголяя ножки, а кто-то фотографировал ее.

Поклонники не смогли пройти мимо столь пикантных изображений. Одни, в основном – мужчины, сразу заговорили об интимном, поделились впечатлениями и сожалениями:

"Секс был?, "Постельные сцены в Париже...", "Такая кошечка", "Просто нет равных", "Как маняще...", "Эх, а я только уехал...", "Вы как божественная, ангельская дива, Афродита. И сразу фантазии, фантазии...", "Почему я не Ваш фотограф?!".  

Другие не узнали Веру. "На первом фото точь-в-точь Соня", "Показалось, что это Ваша дочь сидит", "В профиль точно Соня!", – заявили такие.

Некоторые отметили: "Прикольно там у тебя", "Это прекрасно! Наслаждайтесь", "В Париже и грустить? Нееет...".

Многие привычно восхищались Брежневой и поздравили ее с началом весны. "Вы прелесть, Вера!", "Безусловно, красота", "Какая же ты милая", "Нежность и искренность Веры всегда подкупает", "Какая Вы классная", "Шикарная", "Загадочная", "С первым днем весны, Верочка. Париж становится ее романтичнее, когда в нем ты", "Удачи Вам и прикоснуться к прекрасному!",  – написали они.

Высказались и недовольные: "Какая же ты бедная!", "Выпендрежница". Однако таких было мало.

Между тем, хотя у некоторых и создалось впечатление, что Вера Брежнева – легкомысленная красотка, которая только и знает, что любоваться собой и выставлять напоказ прелести, она занимается важным и серьезным делом.

Перед своим концертом в Кургане 6 марта, звезда примет участие в круглом столе, посвященном проблемам ВИЧ и СПИДа. С декабря 2014 г. артистка является послом доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и проводит такие мероприятия во многих городах, где выступает, напоминает URA.RU.

Фоторепортаж
Светлаков сблизился с Брежневой
ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС
ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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