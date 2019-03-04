Брежнева обнажила стареющее тело

Вид артистки расстроил фанатов

Вера Брежнева участвовала в шоу на Парижской неделе моды. На показ ее пригласила итальянский дизайнер Алессандра Рич. Певица продемонстрировала черное облегающее платье с прозрачной юбкой, которая открыла ее ноги.

О том, как это было, экс-солистка "ВИА Гры" рассказала в Instagram, выложив фото и видео:

"Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды. А ведь в детстве мы все мечтаем о многом, и потом много работаем, чтобы мечты сбывались. Так вот, они сбываются!"

Однако наряд пикантно оголивший некоторые части тела артистки явно испортил общее впечатление от ее образа. Злопыхатели не упустили случая.



"Как ни крути, а годы свое берут... по ногам особенно видно", "А на самом деле ноги намного худее", "Бог ты мой, а что с правой ногой-то? Это что за кожа в складку?", "Как это платье меняет ножки не в лучшую сторону... ", "А что с ногами?", "Старушка, ну не исполняй",

– не без удовольствия съехидничали они.

Некоторые заметили: "Чья там черная рука на ножке?", "Наряд "Сойка-пересмешница", "Вера, корни закрась черные, выкроить немного деньжат на стилиста не поленись! Блондинка ты наша "натуральтная" или уже брюнетка?!", "Вот это именно то фото – знак, когда вовремя остановиться виагре и не превратиться в сволочкову".

Зато фанатов вид их любимицы заворожил. Они привычно осыпали ее комплиментами:

"Роскошная! Неподражаемая! Богиня!", "Классная", "Вашу красоту земными словами не описать!", "Круто", "Огонь", "Сексуально", "Шикарная леди", "Обворожительная", "Супер! Слов нет", "Вы настоящая... Вы неповторимая... это внутри...", "Безумно хороша", "Настоящая парижанка. Браво!", "Ах, какие ножки", "Вера великолепна!", "Как всегда, на высоте", "Черная... Лебедь", "Волшебство", "Эффектно выглядит", "Отвал башки", "Изящно", "Нежная девочка", "Чудесно. Шедеврально", " Вы прелестная, очаровательная, грациозная, красивая и нереально крутая", "Изумительно".

Показалась Вера и в другой одежде – менее откровенной. В ней артистка также постаралась выглядеть сексуальной.

За последнее время это не первый раз, когда звезда разочаровывает фанатов. Ранее они даже подумали, будто с Брежневой, которую всегда считали эталоном красоты и женственности, что-то произошло, ведь, по их мнению, она стала терять прежнее очарование, а иногда даже выглядит как гопница. Наверное, пора артистке задуматься о внешности...