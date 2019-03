Дочь Брежневой разделась у камней

Девушка во многом похожа на известную маму

Дочери Веры Брежневой Соне Киперман 30 марта исполнится 18 лет. Она часто радует интернет-пользователей заманчивыми снимками. Не стали исключением и кадры, которые старшая наследница артистки выложила в Instagram.

На них юная особа показана в белом купальнике, который плотно облегает ее точеную фигурку. При этом четко вырисовываются аппетитные прелести Сони.

"Cheeky by one and only (Нахальный один-единственный)",

кокетливо сообщила девушка под фото, возможно, имея в виду свой откровенный наряд.

В соцсети увиденное оценили по достоинству. Плохих комментариев совсем не было. Фолловеры восхитились и осыпали дочку экс-солистки "ВИА Гры" комплиментами:

"Красавица Сонечка", "Cutest (Симпатично)", "Love your pics ( Люблю ваши фото)", "The sunshine – is you, the light of love dispel boredom and sadness... (Солнечный свет – это ты, свет любви развеет скуку и грусть ..."

И неспроста. Уж больно хороша была девушка, улыбающаяся в лучах яркого солнца.

Ранее наследница звезды показалась в похожем откровенном виде. Она снялась в купальнике на берегу. И тот кадр многим понравился.

До этого она буквально затмила известную родительницу роскошным телом. Поклонники были без ума. Если прежде поклонники замечали сходство красоток в цвете волос, разрезе и цвете глаз, то теперь воочию убедились, что и фигурка у юнойпрелестницы не хуже, чем у звезды.

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман в прошлом году переехала в Калифорнию и теперь живет и учится там. У нее есть молодой человек – американец. Они встречаются больше двух лет.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" воспитывает двух дочерей. В гражданском браке с Виталием Войченко у нее родилась Соня, фамилию которой мама дала во втором замужестве – за украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Позже у супругов появилась на свет дочь Сара.

В октябре 2015 г. Вера тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба прошла в Италии в кругу близких. Общих детей у них пока нет.

К двум дочерям, звезда, как и любая мама, очень привязана, обожает их и всячески опекает, но ненавязчиво.

Между тем не давно певица рассказала поклонникам о личном отношении к материнству. Она призналась, что не против родить еще раз, передает StarHit.