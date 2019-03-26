Брежнева в эротичном виде заманила Киркорова

Артистка снова покорила фанатов, и не только

Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый снимок. На нем экс-солистка "ВИА Гры" показалась в эротичном виде – в наряде с глубоким декольте и кокетливой шляпе она томно и задумчиво смотрит вдаль – и обратилась к подписчикам. Одним из первых откликнулся на ее призыв Филипп Киркоров.

"Хороший день у меня сегодня",

сообщила певица под кадром. И попросила:

Напишите, пожалуйста, в комментариях свою любимую песню из моего репертуара.



Фанаты всегда с интересом наблюдают за творчеством певицы и не пропускают ни одного ее поста в соцсети. Вот и на этот раз они мгновенно отреагировали.

Подключился к обсуждению и поп-король. Он написал:

"Ты же знаешь мой фаворит в твоем творчестве! Ты знаешь! Ты видишь пароль! Ты знаешь ориентир!"

Некоторые подписчики Веры и она сама согласились с артистом. Кто-то был очень удивлен. "Ого, какие люди, огонь... Цвет настроения Синий. Приятно видеть", "А вы милый, просто лапочка", – ответили на слова поп-короля фолловеры.

Остальные назвали свои любимые песни из репертуара Брежневой. Многих покорила композиция "Люди любите друг друга”. Не забыли поклонники и другие хиты - "Наше лето", "Девочка моя", "А солнце светит всем одинаково", тем самым в очередной раз подтверждая любовь к певице и восхищение ею.

Ранее в Сети появились два фото бывшей солистки "ВИА Гры". На них она изображена такой, какой была в 16 лет и в 33 года. Видимо, этим артистка решила доказать, что не прибегала к услугам пластической хирургии и уже 20 лет вполне довольна своей внешностью.

"Единственное, что делала с лицом, – это уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом. Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось. А вот над волосами пришлось поработать,

– рассказала она под снимками. И добавила, что в прошлом сделала операцию по коррекции зрения, а шея стала такой благодаря занятиям пилатесом.

Столь заметные перемены буквально ошеломили подписчиков Веры Брежневой. Они поражены тем, что звезда выглядит так прекрасно без всяких "уколов красоты", ведь, когда она пришла на кастинг в группу "ВИА Гра" в 20 лет, то уже была совсем не похожа на себя 16-летнюю.

Между тем за певицей давно и прочно укрепился титул секс-символа. Фанаты не раз осыпали ее комплиментами за стройную фигуру и аппетитные формы. Накануне фото звезды в плетенке вызвало шквал эмоций.