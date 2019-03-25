"Сексуальность на грани": Брежнева сверкнула прелестями

Экс-солистка "ВИА Гры" снова покорила фанатов

Вера Брежнева нередко балует поклонников откровенными снимками. Вот и несколько часов назад она "для привлечения тепла" выложила в Instagram новый кадр, сделанный во время отдыха на Мальдивах.

На нем артистка показана в соблазнительном образе – в купальнике, почти не видном, так как на плечах – светлая плетеная накидка. Прелестница сидит на шезлонге, согнув ноги в коленях и обняв их руками. Ее волосы распущены в легком беспорядке, на лице нет макияжа.

Под фото певица сообщила, что раскроет известные ей секреты:

"У кого-то уже тепло, у кого-то нет... но лето, оно все равно не за горами... может, именно поэтому вы все чаще задаете мне вопросы о том, как привести себя в порядок, чтобы достойно его встретить... я не эксперт... но есть уже опыт, которым я делюсь... только не здесь, а на специально созданной для этого страничке...".

Поклонники звезды сразу и бурно отреагировали на ее на публикацию. Только мнения, как это часто бывает, разошлись.

Одним понравился снимок. Они восхитились женственностью и природными данными артистки. Больше остальных старались мужчины.

"Сексуальность на грани", "Вы такая красивая, настоящая...", "Естественная, Вера...", "Какая же Вы милая и красивая", "Вербочка красоточка", "Вы богиня", "Как всегда! Великолепна", "Такая маленькая и хрупкая девочка", "Вера в идеальной форме", "Стройняшечка", "тростиночка", Принцесса", "Милашка", "Прелесть", "Шикарная", "Классная попка","Ты супер", "Какая лучезарная", "Годы идут, а она все так же хороша!", "Такая необычная, без макияжа и такая милая", "Огонь", "Вы для меня идеал!", "Эталон женщины", "Девочка-сказка... Девочка-мечта","Горячая, как казан с шурпой!",

– не без удоваольствия завалили они любимицу комплиментами.

Другие были слегка разочарованы видом Брежневой: "Ты здесь на хрюшку добрую похожа", "Веса бы добавить", "Покушать немножко надо", "Исхудала совсем", "Раньше выглядели лучше", "Уже не здоровая худоба у Вас! Это совсем уже не секси".

Некоторые заволновались. "Сперва подумал что на снегу сидите!.. Даже беспокоиться стал, чтобы не застудили что-то...", "Как будто зима...", "Такой белый песок, что я не поняла... Думаю, что Вера в снегу", – отметили фолловеры.

А несколько подписчиков рассуждали о личной жизни певицы. Они посчитали, что Брежнева рискует остаться без музыкальной карьеры из-за развода с Константином Меладзе, который пишет для нее хиты и организовывает концерты, и поэтому завела блог о правильном питании:

"А где Ваш муж? Почему Вы одна всегда... без него?", "С Меладзе разводится, придется забыть о сцене. Блогером, скорее всего, будет", "Чего она будет разводиться, у него денег много, будет терпеть старую страшную морду, без него она ноль", "Вера, правда, что после развода с мужем диетологом будете?"

Слухи о том, что после четырех лет брака она разводится с композитором Константином Меладзе, ходят давно. Сначала повод дал супруг звезды, когда забыл, сколько лет исполнилось жене в этом году, и не поздравил ее с Днем святого Валентина. Потом Вера сама дала повод так думать, позже будто спохватилась. К тому же знаменитости почти не появляются вместе, чем лишь подогревают подобные разговоры.

Что же касается внешности экс-солистки "ВИА Гры", то тут фанаты чаще всего единодушны – у них вид прелестей артистки чаще вызывает восторг. Они восхищались и тогда, когда Вера надела голое платье, и когда обнажила бюст, и в тот момент, как в соблазнительной позе улеглась на кровати. По мнению хейтеров от вида певицы даже бриллианты померкли...