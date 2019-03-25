Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Сексуальность на грани": Брежнева сверкнула прелестями

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" снова покорила фанатов

Вера Брежнева нередко балует поклонников откровенными снимками. Вот и несколько часов назад она "для привлечения тепла" выложила в Instagram новый кадр, сделанный во время отдыха на Мальдивах.

На нем артистка показана в соблазнительном образе – в купальнике, почти не видном, так как на плечах – светлая плетеная накидка. Прелестница сидит на шезлонге, согнув ноги в коленях и обняв их руками. Ее волосы распущены в легком беспорядке, на лице нет макияжа.

Под фото певица сообщила, что раскроет известные ей секреты:

"У кого-то уже тепло, у кого-то нет... но лето, оно все равно не за горами... может, именно поэтому вы все чаще задаете мне вопросы о том, как привести себя в порядок, чтобы достойно его встретить... я не эксперт... но есть уже опыт, которым я делюсь... только не здесь, а на специально созданной для этого страничке...".

Поклонники звезды сразу и бурно отреагировали на ее на публикацию. Только мнения, как это часто бывает, разошлись.

Одним понравился снимок. Они восхитились женственностью и природными данными артистки. Больше остальных старались мужчины.

"Сексуальность на грани", "Вы такая красивая, настоящая...", "Естественная, Вера...", "Какая же Вы милая и красивая", "Вербочка красоточка", "Вы богиня", "Как всегда! Великолепна", "Такая маленькая и хрупкая девочка", "Вера в идеальной форме", "Стройняшечка", "тростиночка", Принцесса", "Милашка", "Прелесть", "Шикарная", "Классная попка","Ты супер", "Какая лучезарная", "Годы идут, а она все так же хороша!",  "Такая необычная, без макияжа и такая милая", "Огонь", "Вы для меня идеал!", "Эталон женщины", "Девочка-сказка... Девочка-мечта","Горячая, как казан с шурпой!",

– не без удоваольствия завалили они любимицу комплиментами.

Другие были слегка разочарованы видом Брежневой: "Ты здесь на хрюшку добрую похожа", "Веса бы добавить", "Покушать немножко надо", "Исхудала совсем", "Раньше выглядели лучше", "Уже не здоровая худоба у Вас! Это совсем уже не секси".

Некоторые заволновались. "Сперва подумал что на снегу сидите!.. Даже беспокоиться стал, чтобы не застудили что-то...", "Как будто зима...", "Такой белый песок, что я не поняла... Думаю, что Вера в снегу", – отметили фолловеры.

А несколько подписчиков рассуждали о личной жизни певицы. Они посчитали, что Брежнева рискует остаться без музыкальной карьеры из-за развода с Константином Меладзе, который пишет для нее хиты и организовывает концерты, и поэтому завела блог о правильном питании:

"А где Ваш муж? Почему Вы одна всегда... без него?", "С Меладзе разводится, придется забыть о сцене. Блогером, скорее всего, будет", "Чего она будет разводиться, у него денег много, будет терпеть старую страшную морду, без него она ноль", "Вера, правда, что после развода с мужем диетологом будете?"

Слухи о том, что после четырех лет брака она разводится с композитором Константином Меладзе, ходят давно. Сначала повод дал супруг звезды, когда забыл, сколько лет исполнилось жене в этом году, и не поздравил ее с Днем святого Валентина. Потом Вера сама дала повод так думать, позже будто спохватилась. К тому же знаменитости почти не появляются вместе, чем лишь подогревают подобные разговоры.

Что же касается внешности экс-солистки "ВИА Гры", то тут фанаты чаще всего единодушны – у них вид прелестей артистки чаще вызывает восторг. Они восхищались и тогда, когда Вера надела голое платье, и когда обнажила бюст,  и в тот момент, как в соблазнительной позе улеглась на кровати. По мнению хейтеров от вида певицы даже бриллианты померкли...

Фоторепортаж
Лайма Вайкуле выглядит лучше Веры Брежневой
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей