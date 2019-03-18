Экс-солистка "ВИА Гры" снялась в провокационном клипе

Вера Брежнева выложила в Instagram видео. На нем она показалась с молодым человеком. Ролик и слова под ним сразили фанатов наповал.

"Мы не знаем, что нас ожидает... Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни",

– отметила артистка. Поклонники задумались, что бы это все значило. И неспроста: на записи артистка и ее спутник ведут себя весьма откровенно.

Несколько фанатов заявили: что артисты "как будто друг для друга созданы, они должны быть вместе", "красивая бы пара была", "идеальная", "дуэт... прям гармония чувствуется". Подписчицы тут же сделали выводы:

"Такое ощущение, что Вера разошлась с Меладзе и теперь встречается с Даном. Во времена их первого клипа певец говорил, что их роману препятствует лишь только замужество Веры... а в последнее время видела много информации что у Веры и Кости не все в порядке. Может, клип – это намек на роман", "Вот такой мужчина Вам подходит, гармонично смотритесь вместе"

Многим понравилось увиденное. Они восхитились, согласившись с мнением любимицы:

"Красиво", "Это божественно", "Жизненно", "Золотые слова", "Вот-вот! Жить надо сегодня и сейчас", "Зачет!", "Боже, это шедевр", "Обожаю этот клип. Вы здесь чудесные", Огненно", "Все верно", "Какие вы классные", "Великолепный дуэт".

Кто-то спросил, уж не коллега ли по сцене Петр Дранга снялся с Верой Брежневой. Но его ответили что в клипе – молдавский певец Дан Балан.

Некоторые еще немного посудачили о личной жизни звезды и ее спутника: "Красивый дуэт, прекрасно смотритесь вместе. Но с Константином вы мне больше нравитесь. С ним клип был бы реалистичнее", "Хорошая пара с Баланом. Сталкивалась с ним. Как певец – да, как мужчина – пустой и не надежный. Одни сперматазоиды в голове Такие не взрослеют".

Не так давно соцсети всколыхнула невесть откуда взявшаяся новость о якобы разводе Веры Брежневой с Константином Меладзе. Сама артистка невольно дала повод для таких разговоров. Хотя позже и опровергла все.