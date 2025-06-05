Риттер обвинил Грэма* и его сторонников в мятеже против РФ

Назревает заговор: В США разоблачили дерзкий мятеж против России
Фото: www.unsplash.com
Риски развязывания глобальной войны повышаются

В Соединенных Штатах растет угроза развязывания глобального конфликта на фоне попыток сорвать политическую стратегию лидера страны Дональда Трампа в отношении нашего государства. Об этом заявил известный местный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, в сенате США происходит уже ничем не прикрытый мятеж против курса главы государства – два сенатора Линдси Грэм* и Ричард Блументал посетили украинские земли и вступили в сговор с киевскими властями, чтобы помешать усилиям хозяина Белого дома разрешить конфликтную ситуацию дипломатическим путем.

Эксперт отметил, что признаки заговора налицо, и ситуация требует немедленных мер. Он подчеркнул, что речь идет о целой группе политиков, которые стремятся втянуть Америку в военное столкновение с Россией.

Аналитик добавил, что более восьми десятков сенаторов, поддержавших проект Грэма* о рестрикциях, должны понести ответственность. По его мнению, это прямое выступление против национальных интересов США и вмешательство в международную политику, которая должна оставаться прерогативой главы государства.

К слову, ранее в Британии объявили Киеву плохие новости после атаки на аэродромы РФ – всушники зря стараются.

 *внесен список террористов и экстремистов в России 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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