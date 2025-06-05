Юрист Красовская напомнила о прибавке к пенсии в 3 тысячи рублей

Ее можно получить при предъявлении необходимых документов

С июля пенсионеры могут оформить прибавку к выплатам по наличию иждивенцев. Она полагается в том случае, если кто-то из ближайших родственников находится у человека на попечении, напомнила юрист Оксана Красовская.

Например, получить прибавку можно в том случае, если один из супругов будет получать пенсию значительно меньшего размера и его признают иждивенцем. Также деньги положены при уходе за детьми до 18 лет, за более старшими детьми, если у них имеется инвалидность, полученная до совершеннолетия, либо они учатся и не работают.

"При этом право на надбавку к пенсии имеют оба родителя, не только один. Также к иждивенцам ещё могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать", – напомнила специалист.

Повышение пенсии назначается только по факту обращения и при предъявлении всех необходимых документов. Надбавка на иждивенце составляет почти 3 тысячи рублей на каждого из тех, кто находится на попечении, но их должно быть не больше трех.

При этом тем, кому назначена социальная пенсия (из-за отсутствия стажа) или социальная пенсия по инвалидности, повышение не предусмотрено.