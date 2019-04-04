"Весна шепчет": раздетая Брежнева снялась в раскованных позах

Экс-солистка "ВИА Гры" показала эротичное видео

Вера Брежнева часто радует фанатов кадрами, на которых изображена оголенной. Так случилось и на днях. На странице артистки в соцсети опубликован довольно провокационный ролик.

Звезда и ее подруга – модель Елена Перминова – позировали для него в лифчиках, трусах, черных колготках и туфлях на шпильках, в нескольких моментах завернувшись в плащи. Они то жарко обнимались, то принимали чересчур откровенные позы.

"Весна шепчет... Поэтому я в начале апреля сразу на нескольких обложках... Вот как мы снимали нашу обложку... с любимой @lenaperminova",

– сообщила экс-вокалистка "ВИА Гры". Поклонники совсем лишились покоя.

Они горячо откликнулись на видео. Комментарии продолжают сыпаться на страницу Брежневой и в микроблог ее подруги. Мнения высказывались разные.

Большинство фолловеров пришли в восторг. Причем не у всех хватило слов, чтобы передать нахлынувшие чувства:

"Ухтыышки", "Вера! Без ножа режете! Я в восторге. Браво!", "Wow, девочки!.. Это просто огненная съемка", "Красотки", "Вот это ноги", "Просто космические!..Обожаю!", "Велик и могуч русский язык. Но не хватает слов, чтобы выразить, как ты шикарно тут получилась!", "Куколки", "Девочки, вы божественны", "Прекрасные", "Слов нет, одни слюни", "Классные", "Этой красотой можно любоваться вечно", "Изумительно хороши".

Мужчины откровенно страдали. "Вот я лопух... Не успел.. Отличная съемка.... Вы, как всегда, очаровательны", "Виагра!", "Доктора мне. Нельзя такие сессии показывать. Сердце же не железное", "Ну вы разошлись", – отметили они.

Особенно хвалили Брежневу: "Энерджайзер Вы наш", "Вера лучше", "Такая свежая, смелая, позитивная, яркая и дальше больше", "Само совершенство – фигура и улыбка", "Буду честен и краток. Вера прекраснее всех", "Прекрасная девушка и просто милашка!", "такая Вы классная", "Вера – огонь!", "Девушка-бомба!", "Все, как всегда!.. Роскошный образ и атмосферненько!", "Вы сногсшибательны".

Наверняка певица осталась довольна. Поэтому вряд ли слова одного злобного хейтера – "Это Ваше жопами вертеть" – испортят ей настроение.

Она привыкла получать в свой адрес только лестные комплименты, даже Филипп Киркоров однажды не удержался. Простые же фанаты теряли головы постоянно – и тогда, когда блондинка "для привлечения тепла" опубликовала в Instagram кадр, сделанный на Мальдивах, и когда показала интим с молодым...