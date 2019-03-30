"Голенькие все одинаковые": Брежнева устроила эротическую съемку

Певица показала роскошное тело

В студии звезда примерила сверкающий наряд, который не практически не скрывал упругую грудь и длинные ноги.

В своем Instagram Вера Брежнева выложила кадры с недавней, судя по всему, фотосессии. Фото были минималистичными. И это оправданно – шикарная певица в лишних атрибутах не нуждается. На снимках – темно-серый фон, освещена только красотка, позирующая на стуле. Для съемок Брежнева выбрала весьма соблазнительное серебристое боди. Фотографии Вера подписала с юмором – хештегом #Яжемать. Видимо, это был камень в огород хейтеров, которые периодически пытаются затравить ее за чрезмерную, по их мнению, откровенность.

Истинные поклонники певицы оценили шутку и оставили множество забавных комментариев и комплиментов. Конечно, злопыхатели тоже не остались в стороне и в очередной раз ответили негативом (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Мать, ты шикарная", "на самом деле статус "мать" не должен мешать женщине быть сексуальной) это на заметку хейтерам, которые сейчас тут морали начнут читать ) @ververa бомба", "Идеальный образ Матери– подруги. Вера, кто скажет, что завтра твоей дочери 18 лет!!! С наступающим, пусть все ваши мечты сбываются!!!" "Вера, салют мать-пожар", "Вера, сливаешься с общей массой,вы голенькие в инстаграме все одинаковые ,фотошоп своё дело делает.Ты намного красивей и интересней в одежде.Поверь", "Я б такой фото мамы точно не поняла. Но у каждого свой выбор. Видимо, внутри чего-то не хватает",

- написали пользователи.

Ранее дочь Брежневой Соня Киперман, которая сегодня празднует 18-летие, продемонстрировала точеную фигурку в изысканном купальнике.