День рождения Меладзе взбесил Брежневу

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Композитор Константин Меладзе 11 мая отпраздновал свой день рождения, однако подписчики обрушились с негодованием на его супругу Веру Брежневу из-за отсутствия поздравления в Сети. Певица не смогла сдержать эмоций и опубликовала гневный пост на своей странице в Instagram.
"И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях??",
– написала певица.
Она добавила, что провела целый день вместе с Меладзе и поздравила его первой.
Подписчики поддержали Брежневу. "Всё правильно 👍", "Желаю Счастья и Любви!!! С Уважением к ВАМ!!!🌹", "Вера,как всегда права! Поддерживаю! Счастье не в выставлении личного на показ", "Всё личное должно быть между вами, в сердце, а не на публике👍", "Счастье любит тишину", "
Однако некоторые все равно остались недовольны. "Мне нравится, когда жены поздравляют своих мужей в инста, которые даже не зарегистрированы здесь...", "Вы наверное и не ели сегодня и вчера.. а то мы не видели 😂🤦🏻♀️значит не было".
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