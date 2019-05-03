"Кошечка": Брежнева в кожаном мини распалила страсти

Певица сразила россиян наповал своей сексуальностью

Вера Брежнева поделилась с подписчиками в соцсети горячим черно-белым кадром. На снимке артистка позирует в черном мини-платье из кожи и в длинных перчатках. Чувственное фото понравилось поклонникам звезды.

"Только взять себя в руки.. Я смогу, если руки твои... #ЯнеСвятая А ваша любимая строчка из вашей любимой песни?"

– обратилась к фанатам Брежнева.

Поклонники принялись перечислять строчки из песен артистки, которые обожают и напевают себе под нос. Однако многие пользователи Сети обратили больше внимания не на подпись знаменитости к посту, они смотрели на ее фигуру – ведь оторвать взгляд от изгибов Брежневой просто невозможно.

"Бомба", "Невыносимая , невыносимо красивая", "Красотка", "Вера, вы чудо", "Кошечка", "Вот это тебе идет", "Супер", "Богиня", "Красотка, восхищаюсь вами!" – прокомментировали снимок певицы восхищенные ее красотой поклонники.