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"Худая как балалайка": Брежневу без штанов обругали

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Замужняя певица публикует слишком откровенные снимки

Поклонников звезды смутило новое "художество".

Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram весьма соблазнительное фото. На черно-белом кадре красотка в боди и сапогах на шпильке опирается одной ногой на вентилятор.

"Ты понимаешь, тут такое дело..." – лаконично подписала она снимок.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Поклонники певицы обеспокоились из-за ее чрезмерной, по их мнению, худобы. Пользователи отметили, что Брежнева буквально тает на глазах и умоляли ее не морить себя голодом. Других же больше тревожил моральный облик звезды. Подписчиков возмутила фотография и поза артистки. Фото они нашли слишком откровенным и задались вопросом, куда же смотрит муж Константин Меладзе (орфография и пунктуация сохранены).

"Ну это уже слишком откровенно", "Огонь", "Куда собралась в таком виде! Куда муж смотрит? Наказать!" "Вер, чет вы худая совсем, надо больше кушать. А так все норм", "Ого! Секси детка!" "Это что за поза!? Для кого это художество!?))))" "Тело молодое, лицо на фото старое", "Вера, вы все худее и худее, пожалуйста, не доведите до анорексии, как Джоли…" "Худая как балалайка",

– прокомментировали пользователи.

Ранее злопыхатели заявили, что красота Брежневой увядает и ей не удается скрыть приближающуюся старость.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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