"Рюмки свели с ума": Успенская показала пьющую Брежневу

Неожиданное фото удивило и расстроило поклонников

В день рождения знаменитости певица опубликовала редкий кадр.

"Это фото навеяло мне воспоминания о моем приезде в Москву для съёмок клипа "Кабриолет". Именно тогда я познакомилась с замечательной Галиной Брежневой. Она была настолько простой и лёгкой в общении, что было сложно поверить , что она – дочь Генерального Секретаря Леонида Ильича Брежнева. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет", – написала Любовь Успенская.

На фото молодая артистка сидит за столом в компании Галины Брежневой. Перед ними – бутылка шампанского и хрустальные бокалы. Поклонников поразил архивный кадр. Многих охватила ностальгия. Часть поклонников восхищалась красотой певицы, другие сожалели о тяжелой судьбе дочери Брежнева. При этом подписчики не обошли вниманием алкоголь, которым угощались дамы – именно из-за пагубного пристрастия жизнь Галины Леонидовны и пошла наперекосяк (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Такое доброе фото , хрустальные рюмки настоящие..эхх времена были", "эти рюмки и свели сума Легенду ....Говорят человеком хорошим была Прям как моя бабушка было бы 90 лет сегодня .....Царство им небесное", "А мне всегда нравилась Галина Брежнева. И я не понимаю почему так много грязи много вывалили на Галину. Уроды!!!" "Галина Леонидовна это Легенда", "Мне ее жаль она просто хотела быть счастливой...но увы судьба распорядилась по другому....." "Какая Вы умница, спасибо за память, что бы не говорили о Брежневых, это наша история", "Столько легенд вокруг Галины Брежневой. Не зря говорят за все в этой жизни приходится расплачиваться . Увы, и жаль что она закончила свою жизнь в нищете, небытие", "Вы молодец ,что вспомнили ...тёплая фотография ...и что бы кто не говорил мне Галина Брежнева симпатична как человек .....светлая память ..."

– высказались комментаторы.

Ранее Успенскую обругали за неуместную страсть на фото с дочерью.