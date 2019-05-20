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Вера Брежнева пришла на вечеринку в честь друзей – Татьяны и Олега Булыгиных – не одна, а с супругом Константином Меладзе. Однако позволила себе некоторые вольности с другим мужчиной. Об этом стало известно из соцсети.
Певица выложила там небольшую фотосессию. На одном из кадров она позирует, сидя на коленках у известного актера Александра Филиппенко и обняв его за шею. Оба веселы. "Александр Георгиевич сам был инициатором такого фото", – отметила звезда эстрады.
Торжество проходилов Центральном доме литератора и было, как "всегда, креативно" – его посвятили советской эпохе. "Обожаю тематические вечеринки и в удовольствие нарядилась", – призналась артистка под снимками.
Поклонники в очередной раз осыпали Веру комплиментами:
"Вера всегда сияет ярче солнца", "Красотуля", "Выглядишь, молодой, на 30-31 год", "Какая Вы шикарная", "Вера, как солнышко, всех сргревает своей улыбкой😘😍😍😍😍"
Не забыли и о муже певицы. "Вера и Константин – самая красивая и прекрасная пара", "Какие вы красивые с Константин, суперпара", "Вера вы с мужем 🔥🔥❤️💯👌", – хвалили супругов, заявив, что "цены нет такому мужчине", как Константин Шотаевич.
Ранее, 11 мая, композитор Константин Меладзе отпраздновал день рождения. Вера Брежнева не поздравила мужа в соцсети, из-за чего подписчики обрушились на нее с негодованием. И певица не сдержала эмоций.
До этого многие судачили о ее разводе. Артистка опровергела это, публикуя фото с любимым, хотя до этого дала повод думать о расставании с ним.
Брежнева и Меладзе очень редко бывают вместе на публике и не говорят о своих отношениях. И свадьбу четыре года назад в Италии, где живут и теперь, утаили, отметив ее в кругу самых близких людей.
Недавно артистка призналась, что не против родить мужу ребенка, что стало бы для них настоящим счастьем. У звезды есть две дочери от предыдущих браков. Да и композитор – отец троих детей от пепрвого брака. Фанаты пары заинтригованы и гадают, когда же у знаменитых супругов появятся общие наследники.
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