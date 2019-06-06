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Брежнева разделась после слухов об измене мужа

Вера Брежнева. Фото:instagram.com/ververa/
Откровенное видео певицы появилось в Сети

Вера Брежнева новый клип на песню "Я не святая". Ролик появился на YouTube вечером 5 июня. 

Звезда снята в ресторане. Вначале она сидит за столиком с неизвестным, потом резко встает и идет на улицу через кухню и коридоры отеля. На ней черное сверкающее пайетками боди, открывшее подтянутые ягодицы и стройные ноги, с головокружительным декольте, из которого виднеется обнаженная грудь.

К середине клипа артистка снимает куртку, позже избавляется и от боди. После этого она уезжает на кабриолете в неизвестном направлении.

Через некоторое время Вера поместила часть клипа и в соцсети. "Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала "СтарХит", гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу... И когда он все успевает?!", – подписала ролик Брежнева.

Фанаты отреагировали на столь провокационный вид экс-солистки "ВИА Гры" неоднозначно. Одни привычно хвалили: 

"Дерзкая, незабываемая!!!" "О, как круто!!!", "Кайф", "Уау, Вера! Как эффектно встали из-за стола", "Фигура у Вас, ну просто отпад!.. Нереальная красотка!", "Ты золотая!!!", " Вера... огонь", "Дерзко! Дорого! Роскошно!.. Красоточка!!!!!!", "Бомба!!! Ну такого наряда точно никто не ожидал увидеть!.. Но ждали и хотели многие!!! Вера – богиня и все как положено", "Что ты делаешь?!? Нет слов!!! ... сногсшибательная!!! Просто WOW!!! Нереальный кайф!!! На это можно смотреть вечно!!!", "Ох вот это сексуально и не пошло!!!" .

Другие отметили: "Красивая, самодостаточная с чувством здоровой иронии!Просто восторг", "Вера, обожаю Ваше чувство юмора!!!". 

А некоторые остались недовольны. "Во всех ее песнях один и тот же бит. Поэтому песни кажутся одинаковыми, надо что-то менять", "Неплохо.. Просто все песни похожи друг на друга", – высказались они.

Возможно, ироничной подписью звезда отреагировала на слухи об измене мужа. Незадолго до этого в СМИ опубликовали фото, на котором мужчина танцует с яркой блондинкой. Многие предположили, что в кадре – супруг Веры Брежневой Константин Меладзе. Поэтому, увидев в соцсети снимок артистки на крыше, фанаты заволновались.

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