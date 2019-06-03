"Не дури": Брежневу засняли на крыше после измены мужа

Певица решила похвалиться смелостью, но поклонники осудили ее

Вера Брежнева взволновала подписчиков в Instagram довольно неожиданным видео. В ролике звезда бесстрашно сидит на перилах на крыше высотного здания.

"Когда ты вырос на 14м этаже, тебе не страшна высота!"– написала Брежнева.

Она также выразила сожаление, что очень хотела побывать в Киеве на концерте Дмитрия Монатика. Однако из-за занятости певице, находящейся сейчас в США, придется его пропустить.

Пост набрал уже более 600 тысяч лайков. Однако не все подписчики оценили геройства Брежневой.

"Вера, мое сердце замерло от страха за вас на такой высоте", "Страшно за вас стало", "Еще немного откинуться назад – и всё! Не смешно на самом деле, публичная личность. Сейчас пойдут повторять за вами", "А ну не дури, слезь оттуда",

– не скрывали эмоций фанаты.

Более того, некоторые предположили, что забраться на высоту Брежневу могли спровоцировать слухи об измене мужа Константина Меладзе. Недавно Сеть взбудоражило фото, где похожий на супруга Брежнева мужчина целует грудь красотке-блондинке на вечеринке. После появления этого снимка и Меладзе, и Брежнева промолчали.