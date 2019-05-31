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"Ух, какие шарики": Брежнева сразила наповал подготовленным к лету телом

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица скинула десяток лет

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором она в черном спортивном купальнике, подчеркнувшем осиную талию и великолепный бюст, лежит около бассейна. Снимок пришелся фанатам артистки по душе.

"Лето, я к тебе готова",

– подписала горячее фото знаменитость.

Поклонники согласились с тем, что звезда хорошо постаралась в спортзале и подготовилась к пляжному сезону, теперь она готова покорять мужчин и курорты своим роскошным телом.

"Ух ты, Вера и правда готова", "Ух какие шарики", "Как всегда идеальная", "Классно выглядишь", "Какая же вы стройная", "Мне кажется, что вы всегда к нему готовы", "Как всегда самая красивая", "А лето то как ждало тебя", – восхитились красотой знаменитости фанаты.

Многие поклонники отметили, что Брежнева не выглядит на свой возраст. Интернет-пользователи не раз подчеркивали, что певицу можно принять за старшую сестру ее дочери Сони Киперман, а все благодаря тому, что артистка тщательно следит за своей внешностью. Так, Брежнева рассказывала, что ее модельные параметры лишь на 30% обусловлены генетикой. Она всегда правильно питается, занимается спортом 3-4 раза в неделю, например, пилатесом и акваэробикой. 

Полина ИВАНОВА
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