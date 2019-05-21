Брежнева открыла сексуальное тело

Стройной фигурой артистки не раз восхищались в Сети

Вера Брежнева снова завела фанатов. На снимке, который бывшая солистка "ВИА Гры" разместила в сторис Instagram, она показана в довольно откровенном виде.

Певица в белом нижнем белье стоит, слегка выгнувшись назад. Открытый лифчик с небрежно висящими бретелями едва удерживает пышную грудь, а трусики кокетливо спущены.

Фигура у звезды стройна и подтянута. Ни грамма лишнего. Хороша, как не раз писали в Сети.

Столь провокационное фото, наверное, артистка опубликовала не случайно. Может, оно стало дополнением к ответу на очень неприятные слова, которые ранее написал ей на странице незнакомец.

"Вера, года берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка", – будто приговорил abu_zarr_bekaev под другим кадром, на котором Брежнева показана с родственницей. Блондинка парировала без промедления: "Мне вас тоже жалко, дедка 😂🙌".

На снимке – "тетя и племянница", сообщила певица. И добавив, что это "талантливая наша девочка", поинтересовалась у фанатов, как у них "с родственниками".

Однако мало кто откликнулся на ее вопрос. Большинство поклонников тут же бросились на защиту артистки, указывая на все ее достоинства:

"Нереальная", "Вера идеальна!", "Вы прекрасны", "Молодец! Вы классная! Ух", "Само очарование", "Вера с годами только хорошеет", "Вы очаровательны и нисколько не изменились", "Суперзвезда", "Такая милая", "Лучшая", "Глаза ух".

Не поскупились на комплименты в адрес обеих родственниц. "Принцессы", "Какие девочки прелестные", "Симпатяги", "Обаятельные", – похвалили они тетю и племянницу.

И нелестный комментарий буквально утонул в восторгах. По отношению к Вере так было и прежде, когда она сидела на коленях у известного актера, поражала эротикой в воде, распаляла страсти в кожаном мини и стягивала халат.