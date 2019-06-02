Ни Меладзе, ни его звездная жена Вера Брежнева пока не комментируют эту ситуацию

В Сети активно обсуждают фотографию, на которой мужчина, очень похожий на Константина Меладзе, страстно обнимается с шикарной блондинкой.

На вечеринке он обнимает ее за талию, а голова находится в непосредственной близости от груди девушки.

"Это лучшая туса", -– так было подписано фото в Instagram.

Снимок вначале появился в Stories модели и экс-участницы "Дома-2" Инессы Шевчук, а затем стал распространяться в соцсетях.

Интересно, что пока сам герой фото никак не отреагировал на это. Молчит и его супруга Вера Брежнева. При этом пользователи соцсетей уже вовсю судачат о возможном кризисе в отношениях звездной пары.



