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Целовал груди: Меладзе провел вечер с блондинкой

Константин Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Ни Меладзе, ни его звездная жена Вера Брежнева пока не комментируют эту ситуацию

В Сети активно обсуждают фотографию, на которой мужчина, очень похожий на Константина Меладзе, страстно обнимается с шикарной блондинкой.

На вечеринке он обнимает ее за талию, а голова находится в непосредственной близости от груди девушки.

"Это лучшая туса", -– так было подписано фото в Instagram.

Снимок вначале появился в Stories модели и экс-участницы "Дома-2" Инессы Шевчук, а затем стал распространяться в соцсетях.

Интересно, что пока сам герой фото никак не отреагировал на это. Молчит и его супруга Вера Брежнева. При этом  пользователи соцсетей уже вовсю судачат о возможном кризисе в отношениях звездной пары.


Андрей ДОВЛАТОВ
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