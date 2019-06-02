Нибиру
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В Сети активно обсуждают фотографию, на которой мужчина, очень похожий на Константина Меладзе, страстно обнимается с шикарной блондинкой.
На вечеринке он обнимает ее за талию, а голова находится в непосредственной близости от груди девушки.
"Это лучшая туса", -– так было подписано фото в Instagram.
Снимок вначале появился в Stories модели и экс-участницы "Дома-2" Инессы Шевчук, а затем стал распространяться в соцсетях.
Интересно, что пока сам герой фото никак не отреагировал на это. Молчит и его супруга Вера Брежнева. При этом пользователи соцсетей уже вовсю судачат о возможном кризисе в отношениях звездной пары.
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