"Вот это лошадка": дочь Брежневой унизили

Нибиру
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Злопыхатели нашли, что Соня слишком крупная для своего возраста.
Выпускной дочери Вера Брежнева встретила в слезах. Взволнованная мама выложила в Instagram милое фото со старшей дочкой, где они улыбаются и нежно обнимают друг друга.
"Моя выпускница И пусть не верится (это со временем все же придёт) что сегодня моя старшая доченька окончила школу но это такое приятное чувство – смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения",
– написала она под фото и призналась, что "наплакалась", не сдержав эмоций.
Поклонники умилились семейному фото и от души поздравили звезду и ее дочь с важным событием. Обеих буквально засыпали комплиментами. Пользователи заверили, что не могут отличить, где кто – мол, выглядят. как две сестрички (орфография и пунктуация сохранены).
"Поздравляю с вхождением во взрослую жизнь!!!!!!!" "Когда не отличить, где мать, а где дочь", "Подскажите, с какой стороны дочь, а с какой Вервера!?" "Вы словно обе выпускница!" – отметили они.
Свои пять копеек вставили и злопыхатели.
"Вот это лошадка вымахала,что смотрится взрослее мамы",
– ядовито написал один из пользователей.
Впрочем, злобные комментарии затерялись в потоке добрых слов.
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