"Вот это лошадка": дочь Брежневой унизили

В Сети грубо высказались о повзрослевшей девушке

Злопыхатели нашли, что Соня слишком крупная для своего возраста.

Выпускной дочери Вера Брежнева встретила в слезах. Взволнованная мама выложила в Instagram милое фото со старшей дочкой, где они улыбаются и нежно обнимают друг друга.

"Моя выпускница И пусть не верится (это со временем все же придёт) что сегодня моя старшая доченька окончила школу но это такое приятное чувство – смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения",

– написала она под фото и призналась, что "наплакалась", не сдержав эмоций.

Поклонники умилились семейному фото и от души поздравили звезду и ее дочь с важным событием. Обеих буквально засыпали комплиментами. Пользователи заверили, что не могут отличить, где кто – мол, выглядят. как две сестрички (орфография и пунктуация сохранены).

"Поздравляю с вхождением во взрослую жизнь!!!!!!!" "Когда не отличить, где мать, а где дочь", "Подскажите, с какой стороны дочь, а с какой Вервера!?" "Вы словно обе выпускница!" – отметили они.

Свои пять копеек вставили и злопыхатели.

"Вот это лошадка вымахала,что смотрится взрослее мамы",

– ядовито написал один из пользователей.

Впрочем, злобные комментарии затерялись в потоке добрых слов.

Ранее Брежнева восхитила фанатов подготовленным к лету телом.