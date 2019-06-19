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"Сейчас обрыдаемся": ноющую Брежневу отправили на завод

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Певица пожаловалась на бессонные ночи

Вера Брежнева, которая сейчас находится в Италии, поведала, что за последние несколько дней много раз летала на самолетах и без устали трудилась. Пост знаменитости вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.

"Иллюзия инстаграмма. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки.. А выложишь в инста красивую фоточку и никто не знает, что на самом деле вот такая она, обратная сторона",

– посетовала звезда, выложив сексаульные кадры. На снимках она изящно изогнулась в бежевом мини-платье без бюстгалтера.

Некоторые подписчики сочли, что работа певицы не столь трудна, как пытается представить Брежнева, да и артисты зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе хороший отдых. Злопыхатели в комментариях к посту посоветовали знаменитости уехать обратно в глушь, где она родилась, чтобы жизнь сразу стала легкой.

"Бедняжечка Вера, такая жизнь тяжёлая, возвращайся туда, откуда вылезла. Никто даже и не заметит вашего отсутствия", "Больше фарса", "Щас обрыдаемся от жалости", "Вернитесь на завод или продавцом, а ещё лучше в варьете", "Вера, вы молодец правда, но в каждом интервью уже сколько лет ноете, как вы устали и как все время вам тяжело. Мы поняли. Отдыхайте побольше, вы же на себя работаете", "Бедняжка, сейчас расплачусь, такая тяжелая у тебя жизнь", "Приглашаем в Калугу на завод по производству деталей, график более мягкий", – иронизируют интернет-пользователи, возмущенные тем, что звезда жалуется на жизнь из Италии, когда миллионы россиян бедствуют.

Некоторые поинтересовались у Брежневой, почему она, так страдая, не станет домохозяйкой и не начнет печь мужу пирожки, чтобы жизнь стала слаще.

А фанаты, совсем не обращая внимания на недоброжелателей, обсудили фигуру своей любимицы. Поклонники подчеркнули, что Брежнева очень худая и под роскошной грудью у нее выпирают ребра.

Полина ИВАНОВА
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