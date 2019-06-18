"Дьяволица": томная Брежнева приласкала себя на камеру

Певица развлекается в путешествии

Вера Брежнева находится на отдыхе в Италии, но не забывает радовать поклонников новыми постами в Instagram. Свежий ролик звезды, в котором она томно поглаживает себя на камеру, а под конец показывает фанатам язык, вызвал бурную реакцию у представителей сильного пола.

"Летнее настроение",

- подписала пост артистка, которая снялась в бежевой кофте с эффектным декольте, подчеркнувшем эффектную грудь.

Один из подписчиков в шутку упрекнул звезду за то, что она делает с мужчинами. По его словам, у многих представителей сильного пола наверняка появится гипертония от просмотра этого сексуального ролика. Фанат знаменитости показал своим друзьям это видео, и они посмотрели его 4 раза.

"Надо было увидеть их рожи. Все замерли как вкопанные с рюмками. Наверное секунд 30, поверьте, не преувеличиваю. И только у всех по очереди вырвалось одно лишь слово... Ндааа... Минут 10 не могли очухаться... Цирк...", – поделился поклонник певицы.

Другие пользователи Сети тоже не смогли удержаться от восторженных отзывов. Фанаты принялись расхваливать натуральную красоту Брежневой и спрашивать, в чем секрет ее молодости.

"Верочка, какая же ты соблазнительно-манящая красоточка", "Хорошо выглядишь!", "Божественная", "Очаровашка, глаз не отвести!", "Такая моя дьяволица", "Какая натуральная красота!", "Милый и загадочный образ – очаровательная Вера!", "Просто прекрасна", "Улыбка очаровательная", "Манящая", "Воображулька", – отметили подписчки.

Впрочем, недоброжелатели тоже высказались. Одни спросили, как ее супруг Константин Меладзе относится к таким провокационным роликам своей жены. Другие сочли, что Брежнева ничем не выделяется среди других "обычных" женщин.

"Простите, но я не вижу в ней ничего красивого", "На больную похожа", "Скучно", "Зачем лицемерить, самая обыкновенная", – подчеркнули злопыхатели.