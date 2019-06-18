Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Дьяволица": томная Брежнева приласкала себя на камеру

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица развлекается в путешествии

Вера Брежнева находится на отдыхе в Италии, но не забывает радовать поклонников новыми постами в Instagram. Свежий ролик звезды, в котором она томно поглаживает себя на камеру, а под конец показывает фанатам язык, вызвал бурную реакцию у представителей сильного пола.

"Летнее настроение",

- подписала пост артистка, которая снялась в бежевой кофте с эффектным декольте, подчеркнувшем эффектную грудь.

Один из подписчиков в шутку упрекнул звезду за то, что она делает с мужчинами. По его словам, у многих представителей сильного пола наверняка появится гипертония от просмотра этого сексуального ролика. Фанат знаменитости показал своим друзьям это видео, и они посмотрели его 4 раза.

"Надо было увидеть их рожи. Все замерли как вкопанные с рюмками. Наверное секунд 30, поверьте, не преувеличиваю. И только у всех по очереди вырвалось одно лишь слово... Ндааа... Минут 10 не могли очухаться... Цирк...", – поделился поклонник певицы.

Другие пользователи Сети тоже не смогли удержаться от восторженных отзывов. Фанаты принялись расхваливать натуральную красоту Брежневой и спрашивать, в чем секрет ее молодости.

"Верочка, какая же ты соблазнительно-манящая красоточка", "Хорошо выглядишь!", "Божественная", "Очаровашка, глаз не отвести!", "Такая моя дьяволица", "Какая натуральная красота!", "Милый и загадочный образ – очаровательная Вера!", "Просто прекрасна", "Улыбка очаровательная", "Манящая", "Воображулька", – отметили подписчки.

Впрочем, недоброжелатели тоже высказались. Одни спросили, как ее супруг Константин Меладзе относится к таким провокационным роликам своей жены. Другие сочли, что Брежнева ничем не выделяется среди других "обычных" женщин. 

"Простите, но я не вижу в ней ничего красивого", "На больную похожа", "Скучно", "Зачем лицемерить, самая обыкновенная", – подчеркнули злопыхатели. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

США испугались объединения России и Белоруссии

Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей