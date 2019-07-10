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"Красотка кайфует": мокрая жена Меладзе снялась без одежды

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Артистку похвалили за роскошную фигуру

Певица Альбина Джанабаева сейчас отдыхает во Франции. Расслабиться по полной бывшей солистке группы "ВИА Гра" удалось в море: девушка зашла в воду в купальнике и покачалась на волнах. Поклонники только восхищаются супругой Валерия Меладзе: они всячески расхвалили Альбину за хорошую фигуру и естественный внешний вид.

"Выглядите замечательно", "Красавица", "Красотка кайфует", "Самая обаятельная и привлекательная", "Русалка", "Альбина великолепная", "Какая фигура", "Роскошная женщина",

– написали пользователи.

Такие же восторженные комментарии собрал и снимок Джанабаевой без косметики. Подписчики уверены, что в свои 40 лет она выглядит гораздо моложе.

Ранее в Сети появились снимки Веры Брежневой в сексуальном наряде. 

Дарья ПЕТРОВА
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