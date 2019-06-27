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"Как девочка": жена Меладзе снялась без одежды

Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
На артистку и ее супруга набросились злопыхатели

Певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками снимком, где ее прелести прикрывает только полотенце. Под пикантной фотографией супруга Валерия Меладзе решила рассказать о своем отношении к макияжу: бывшая солистки группы "ВИА Гра" предпочитает выглядеть естественно.

Поклонники Джанабаевой восхищаются внешностью звезды. По их мнению, она одна из самых красивых женщин на эстраде и выглядит гораздо моложе 40 лет.

"Вы красавица, такая естественная, настоящая!", "Красивая, натуральная, шикарная", "Выглядите, как девочка", "Альбина лучшая и без косметики", "Идеальная женщина",

 – похвалили поклонники.

Как всегда, не обошлось и без сообщений от злопыхателей. Они в очередной раз упрекнули бывшую солистку "ВИА Гры" в том, что она увела из семьи мужа – Валерия Меладзе. Несмотря на то, что пара официально жената более 5 лет, Альбине до сих приходится отбиваться от нападок в социальных сетях.

Теперь злопыхатели набросились и на Валерия Меладзе. Все из-за его высказывания о закрытие авиасообщения между Россией и Грузией. 

Дарья ПЕТРОВА
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