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"Россия для него кормушка": день рождения Меладзе омрачился скандалом

Валерий Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Высказывание певца о провокации в Грузии взбесило россиян

Артиста обвинили в нелюбви к русским.

Валерий Меладзе 23 июня празднует 54-летие. В свой день рождения он обратился к поклонникам, прокомментировав скандал, которым обернулся визит российской делегации в Грузию.

"…Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви…"

- написал он в своем Instagram под фото, где позирует в национальной грузинской одежде.

На странице артиста развернулись ожесточенные споры. Пока одни от души поздравляли Меладзе с праздником и желали здоровья и благополучия, восхищаясь его талантом, другие ссорились, обсуждая российско-грузинские отношения. Прошлись и по самому певцу – некоторые пользователи грубо заявили, что Россия для него является лишь источником заработка (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Без потока туристов из России их экономика пострадает очень ,кому ещё нужен полусладкий Киндзмараули ? Сейчас санкции введут и опять останемся мы без Боржоми ,а они с носом . А нет ,с полной независимостью", "боржоми нужен не только России, так что не беспокойтесь", "да я не беспокоюсь , просто знаю Продажи в Россию этого отличного напитка . Такой рынок сбыта ещё поискать надо ,как российский . Российские туристы тоже много денег вывезли за эти несколько лет туда . У некоторых людей в голове каша из высокомерия и недалёкости , независимость определяется иначе ,чем устраивание провокаций . Такие гордые -закрывайте границы ,кто ездить то к вам будет ? Украина ,если деньги накопит", "Это он возмущен прекращением авиаперелетов. Россия то для него кормушка, а грузия мать родная куда деньги шлет. А по его риторики– русских он не любит", "Дружбу давно разорвали, вами избранные президенты, по указке новых друзей из Европы и Вашингтона!" – пишут комментаторы.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин на фоне скандала с российской делегацией запретил авиаперелеты в Грузию. Срок действия запрета пока не обозначен.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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