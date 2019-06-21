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Путин запретил авиаперелеты в Грузию

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства на фоне беспорядков в Тбилиси озаботился о россиянах

Президент России Владимир Путин временно прекратил пассажирское авиасообщение с Грузией. Глава государства подписал сегодня указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Таким образом Москва отреагировала на нынешние события в центре Тбилиси.

"С 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", – говорится в документе.

Туроператорам и туристическим агентствам рекомендуется "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта", предусматривающего перевозки, включая и коммерческие, граждан из РФ в Грузию.

Правительство страны обязано обеспечить возвращение россиян, которые временно пребывают на грузинской территории, и их багажа в Россию.

МИД РФ должен с другими заинтересованными органами власти скоординировать действия с руководством Грузии "при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию", отмечается в указе.

Напомним, накануне в центре Тбилиси начались массовые волнения. Спусковым крючком послужило то, что российский депутат Сергей Гаврилов должен был вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия в здании местного парламента. Грузинская оппозиция и радикалы в грубой форме, оскорбляя государственные символы России, прямо в зале сорвали мероприятие.

В итоге – митинг, демонстрации, попытки прорваться в здание парламента, водометы, резиновые пули. Пострадавшие есть с обеих сторон.

Елена УСОВА
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