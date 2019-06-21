Глава государства выступила на чрезвычайном брифинге

То, что происходило в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу, 21 июня, для страны является трагедией. Об этом заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили, прервавшая в срочном порядке официальный визит в Белоруссию из-за вчерашних беспорядков в столице.

"Я хочу выразить свою сердечную боль из-за той трагедии, которая произошла в Тбилиси. Пострадали люди – некоторые потому, что защищали государственный порядок, а некоторые из-за того, что вышли для защиты своей чести и чести страны, а затем оказались в неуправляемой ситуации, а некоторые пострадали потому, что повелись на политически мотивированные, полностью безрассудные и губительные призывы", – цитирует ТАСС грузинского лидера.

Она сообщила, что готова встретиться с теми политическими силами, для которых неприемлемы насилие и разрушительные призывы.

Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаила Саакашвили с берегов Днепра призывал "созданную им полицию" не подчиняться руководству страны и "перейти на сторону народа".

Сегодня может быть очередная беспокойная ночь в столице. Митингующие начинают собираться у здания парламента Грузии. Как пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", наступающей ночью им придется выражать свое недовольство перед пустым зданием парламента, поскольку всех попросили покинуть помещение в целях безопасности.

О новых акциях протеста еще утром объявляли лидеры грузинских оппозиционных партий, сообщает "Пятый канал". По данным издания, в результате вчерашних погромов пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Напомним, акция протеста начались 20 июня после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов по правилам мероприятия занял кресло спикера парламента Грузии. Зурабишвили уже ночью заявила, что Москве выгодны эти беспорядки, и вообще "Россия – наш враг и оккупант".

Сегодня на обвинения в причастности к событиям в грузинской столице нашей страны высказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он назвал происходящее внутриполитической борьбой между радикальными силами и теми, кто сейчас стоит у власти.

"Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – сказал председатель правительства.

