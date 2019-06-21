В Тбилиси приписали Москве причастность к протестам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Россию в заинтересованности к акциям протеста в Тбилиси. По словам политика, Москва преследует свой интерес в "расколе страны".

"Россия – наш враг и оккупант",

– заявила Зурабишвили в Facebook.

Грузинский лидер выразила мнение, что "пятая колонна" РФ представляет собой не меньшую угрозу, чем "открытая агрессия". Она также добавила, что гражданская война в Грузии якобы на руку только России.

"Сегодня это ее самое известное оружие",

– заключила глава государства.

Напомним, акция протеста в Грузии началась 20 июня поздно вечером со штурма парламента в Тбилиси. В погром превратился митинг оппозиции. Ее возмутило, что в кресле спикера парламента сидел депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов,который открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.

Чтобы подавить восстание, стражам правопорядка пришлось применить оружие, водометы и слезоточивый газ. Пострадали 30 митингующих и 39 полицейских, уточняет Sputnik. В МВД назвали погром попыткой переворота, передает RT.

Президенту Республики пришлось прервать свой визит в Белоруссию, куда Зурабишвили пригласили в качестве почетного гостя церемонии открытия II Европейских игр, и экстренно вернуться на родину, сообщает ТАСС.