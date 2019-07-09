"Детское тело": "толстушки" разнесли полуголую жену Преснякова

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Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками снимком без одежды. Тело знаменитости пришлось по вкусу не всем: в комментариях звезде сразу же указали на все недостатки. Нашлись и те, кто защитил Подольскую. Поклонники уверены, что злобные комментарии оставляют только "толстушки".
В результате под фото супруги Владимира Преснякова в ярко-красном купальнике началось бурное обсуждение:
"Ну очень худая. Наталия, нужно немного мяса", "Девочка лет 15-ти без форм – перебор!", "Страшненько...прям печалька", "Детское тело", "Толстушки пошли в атаку", "Везде свой нос засунуть нужно", "Вам какое дело?",
– высказались пользователи.
Российские звезды все чаще подвергаются критике не из-за полноты, а именно из-за худобы. Неоднократно в Интернете ставили диагнозы Ляйсан Утяшевой и Полине Гагариной. Новое фото последней снова стало поводом для обсуждений.
Пользователям не нравится худое тело знаменитости. Кто-то упрекает звезду в отсутствии груди, кто-то призывает побольше есть.
"Худая ужас. И груди не стало", "Лучше быть худой, чем толстой", "Плоская фигура", "Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует", "И все дамы "в теле" предложили поесть", "Только ребра торчат",
– прокомментировали под снимком.
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