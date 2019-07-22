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"Противная какая": пузатую звезду "Дома-2" попросили прикрыться

Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1
Девушку пристыдили за откровенные снимки

Бывшая участница скандальной телестройки Александра Артемова устроила очередную эпатажную фотосессию. Перед фотографом звезда "Дома-2" позировала в расстегнутых штанах и блузке, обнажающей беременный живот. Девушка не раз заявляла, что не любит нежные снимки, поэтому предстает только в дерзких образах.

Поклонникам вид Артемовой не понравился, о чем они и заявили в комментариях. Пользователи попросили бывшую участницу проекта быть скромнее, а оставлять такие фото в домашнем архиве.

"Ужас фото", "Ужасное зрелище", "Прикройтесь", "Беременность не к лицу, как квашня", "Показывать живот голый некрасиво, развратно и не женственно! Вы же будущая мама, нужно быть скромнее", "Для семейного архива, ни к чему выставлять всю свою дурость напоказ!", "Противная какая", "Надоело смотреть фото с оголенным животом, это должно оставаться в личном архиве, а не для все",

– считают в Интернете.

На все замечания звезда "Дома-2" отвечает резко, указывая комментаторам на их недостатки во внешности. Это не первая необычная фотосессия Александры Артемовой. До этого она снималась в лифчике и расстегнутых штанах в кафе, а потом и вовсе позировала полностью обнаженной на песке. 

Дарья ПЕТРОВА
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