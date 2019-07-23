Бузова издергалась под "песню про бывшего"

Артистка напомнила поклонникам о неудаче в личной жизни

Ольга Бузова представила новую композицию на видео в соцсети. Подписчики тут же решили, что это не что иное, как посвящение бывшему.

В ролике артистка, энергично двигая бедрами, руками и дергая головой, напевала:



"Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки. Даже без обработки. Даже без фотошопа. Вот такая вот…".

Под видеозаписью нового произведения звезда сообщила, что еще не знает, как его назвать и попросила совета. "Жду, мои хорошие", – добавила певица.

Фанаты не заставили себя долго ждать. Одни тут же коснулись личной жизни любимицы (орфография и пунктуация авторов тут и далее сохранены):

"Бывшемууу" просто бывшему 😂", "Тарасова ты не забудешь никогда", "Ждууууу, песня прям про бывшего 🤣👍вот такая вот ж...... Туруруру💃🏻💃🏻 💃🏻 💐".

Другие откликнулись на призыв, но выразили разные мнения. "Инста...опа🤣" , "Ольга замечательная песня. В тебе столько энергии и позитива. Хочется жить и творить. Удачи тебе моя хорошая. Живи как хочется тебе и радуйся. Люблю тебя", "По больше бы таких песен, с таким мотивом и историями, без всяких крывляк голосом! Это хитттттттт ❤️", "мне кажется это больше ретро, а ещё в совокупности с танцем", "Тут прям сильно напоминает " комбинацию" и "мираж" в музыкальнои плане. Вообще я за разнообразие в музыке. И эта волна 80х мне вкатывает", "Мотивчик как в старые добрые ))) то , что надо , и через 10 лет и через 30 лет слушаешь и кайфуешь👍", – откликнулись они.

Некоторые при этом отметили, что прослеживается некая тенденция. К примеру, подписчица katrinapugacheva заявила: "Тренд этого лета "80-е, 90-е". Сначала Билан "про белые розы", теперь Оля. Ну, что ж, тем и лучше, разнообразие в музыке и хиты для морских вечерних посиделок за бокалом вина. Поставлю на репит. Не все ж слушать гундосый речитатив с маловнятными текстами под режущие слух звуки бензопилы".

О неустроенности личной жизни Ольги Бузовой и ее сложных отношениях с мужчинами говорилось и пписалось не раз. Сама звезда не теряет надежды на то, что встретит настоящего друга жизни, создаст семью и будет счастлива.

Не так давно певица участвовала в съемках шоу "Форт Боярд". После пройденных испытаний ведущая "Дома-2" решила, что уже попробовала себя во всем и знает, что рассказать детям. Теперь Бузовой, по ее словам, осталось немного – "только выйти замуж и родить".

Скоро артистка опять попытает счастья в личной жизни. Кастинг на новый проект, в котором звезда будет искать любовь, уже начат. В нем Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов могут пожениться, если никто из претендентов не завоюет их сердца.

