Скромная ведущая "Дома-2" оголила грудь

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Ведущая скандальной телестройки Ольга Орлова поделилась с поклонниками фотографией с отдыха, где она стоит в ярком розовом купальнике. Возможно, показать свои достоинства полностью знаменитость застеснялась, поэтому прикрыла оголенный бюст растением.
Поклонники хоть и восхитились красотой Орловой, но подозревают ее в использовании фотошопа. Также им не дает покоя вопрос, почему такая красивая девушка до сих пор одна.
"Красавица", "Ольга супер", "Хороша и мудра, и не бедна...Но почему ж одна?", "Очень красивая, самая скромная, воспитанная, обаятельная!", "Богиня", "Фотошоп творит чудеса", "Самая лучшая", "Очень красивая и настоящая",
– похвалили звезду в комментариях.
Ранее Ольгу Орлову заклевали за близкие отношения с животными.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов
Экс-мэр Лондона Борис Джонсон ранее признавался в употреблении запрещенных препаратов