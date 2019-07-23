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Скромная ведущая "Дома-2" оголила грудь

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость отбросила комплексы в отпуске

Ведущая скандальной телестройки Ольга Орлова поделилась с поклонниками фотографией с отдыха, где она стоит в ярком розовом купальнике. Возможно, показать свои достоинства полностью знаменитость застеснялась, поэтому прикрыла оголенный бюст растением.

Поклонники хоть и восхитились красотой Орловой, но подозревают ее в использовании фотошопа. Также им не дает покоя вопрос, почему такая красивая девушка до сих пор одна.

"Красавица", "Ольга супер", "Хороша и мудра, и не бедна...Но почему ж одна?", "Очень красивая, самая скромная, воспитанная, обаятельная!", "Богиня", "Фотошоп творит чудеса", "Самая лучшая", "Очень красивая и настоящая",

– похвалили звезду в комментариях.

Ранее Ольгу Орлову заклевали за близкие отношения с животными. 

Дарья ПЕТРОВА
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