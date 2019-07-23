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"Пухляш": у Бородиной в мини нашли беременность

Ксения Бородина. Фото:instagram.com/borodylia
Пляжное фото знаменитости породило слухи о прибавлении в семье

Новое фото Ксении Бородиной стало поводом для бурных обсуждений. Поклонники уверены, что ведущая "Дома-2" располнела на отдыхе в Италии из-за калорийной пищи. 

Пока одни предполагают, что звезда просто набрала вес, другие считают, что Бородина может быть беременна. 

"Поправилась", "Теперь как настоящая итальянская женщина", "Поправилась немного", "Как ужасно это платье полнит", "Пухляш такой", "Кто-то поднабрал из-за пасты", "Выглядит, как будто в положении",

– написали в комментариях.

Большинство поклонников звезды не увидели никаких изменений в теле Бородиной, наоборот, они считают, что телеведущая стала выглядеть только лучше и теперь похожа на итальянку.

"Жгучая", "Как красивая", "Просто бомбита", "Очень сексуальная", "Ксения выглядит сногсшибательно. Как всегда красива и стройна, обожаю Вашу фигуру",

– похвалили знаменитость под новом постом.

Ранее в Сеть попало видео, на котором Ксения Бородина выясняет отношения с мужем. 


Дарья ПЕТРОВА
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