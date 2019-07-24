Бузову укололи за душевный стриптиз

В неприглядном свете звезду выставила фотомодель

Виктория Лопырева не пожалела Ольгу Бузову. Незлобно, но колко блондинка высказалась о звезде на "Русском радио", заявив, что та стала популярной благодаря "душевному стриптизу", который время от времени устраивает на публике.

Когда в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" заговорили о числе подписчиков у модели в Instagram, выяснилось, что их больше трех миллионов. В этом Лопырева не дотягивает до других российских знаменитостей, в частности – до Бузовой, у которой количество посетителей страницы в соцсети превысило 16 миллионов. Однако Вика гордится своим показателем, ведь не стремится набрать больше путем откровений.

"Я не готова, как некоторые, оголять душу перед подписчиками. Кроме того, порой звезды эксплуатируют общество на своих постоянных рассказах, как им приходится тяжело. Они ищут поддержку и сострадание", – отметила она.

Но блондинка старается не осуждать людей. По ее словам, "некоторые люди с рождения мудрые, а некоторые могут дожить до 80 лет и все равно умереть дураками".

Виктория Лопырева не впервые рассуждает об Ольге Бузовой. Не так давно в одном из интервью она назвала певицу "трудолюбивой и пробивной бездарностью". И добавила, что ей не очень приятно, что песни исполнительницы звучат из каждого утюга.

Несколько лет назад две звезды довольно тесно общались и даже вместе летали на отдых. Однажды, когда Ольга еще была замужем за Дмитрием Тарасовым, а у Виктории был роман с Федором Смоловым, обе проводили отпуск в Дубае, где тогда находилась сборная России по футболу. "Парни играют, а мы болеем", – писала модель в соцсети.

Однако не так давно – в начале января – отношения девушек испортились из -а того, что Бузова резко отреагировала на новость о последних сроках беременности Лопыревой и о том, что отцом будущего ребенка модели является Игорь Булатов, которому за семь месяцев до этого экс-супруга родила второго ребенка. Ольга заявила, что "спать с женатыми мужчинами – это дно".