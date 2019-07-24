"Стыдно": звезду "Дома-2" разнесли за неприличный наряд

Красотка появилась на детском празднике в откровенном платье

Бывшие участники "Дома-2" Дарья и ее муж Сергей Пынзарь решили отпраздновать день рождения старшего сына в боулинге. Девушка появилась на мероприятии в коротком платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее грудь, и туфлях на высоком каблуке.

Наряд Дарьи комментаторы назвали странным и неприличным, заявив, что в таком виде она не сможет играть.

"Платье как раз для боулинга", "Даша, как кукла", "Только такая курица, как вы, смогла так вырядится в боулинг!", "На улице 50, Дашка с длинным рукавам...смотри не замерзни!", "Вам не стыдно?", "Переделанная кукла", "Как девушка легкого поведения",

– высказались злопыхатели в социальных сетях.

Досталось и мужу звезды "Дома-2", он пришел играть в боулинг в шлепанцах, чем рассмешил подписчиков. Сама Пынзарь, похоже, прислушалась к критике и решила переодеться. На второй части праздника она была в коротких шортах и рубашке, но и этот наряд не устроил поклонников.

Защитники семьи, наоборот, считают, что Дарья Пынзарь выглядит очень привлекательно, а с такой фигурой может позволить себя появиться даже в обнаженном виде.