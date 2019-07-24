Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Стыдно": звезду "Дома-2" разнесли за неприличный наряд

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Красотка появилась на детском празднике в откровенном платье

Бывшие участники "Дома-2" Дарья и ее муж Сергей Пынзарь решили отпраздновать день рождения старшего сына в боулинге. Девушка появилась на мероприятии в коротком платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее грудь, и туфлях на высоком каблуке.

Наряд Дарьи комментаторы назвали странным и неприличным, заявив, что в таком виде она не сможет играть.

"Платье как раз для боулинга", "Даша, как кукла", "Только такая курица, как вы, смогла так вырядится в боулинг!", "На улице 50, Дашка с длинным рукавам...смотри не замерзни!", "Вам не стыдно?", "Переделанная кукла", "Как девушка легкого поведения", 

– высказались злопыхатели в социальных сетях.

Досталось и мужу звезды "Дома-2", он пришел играть в боулинг в шлепанцах, чем рассмешил подписчиков. Сама Пынзарь, похоже, прислушалась к критике и решила переодеться. На второй части праздника она была в коротких шортах и рубашке, но и этот наряд не устроил поклонников. 

Защитники семьи, наоборот, считают, что Дарья Пынзарь выглядит очень привлекательно, а с такой фигурой может позволить себя появиться даже в обнаженном виде.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Натоптанной тропой: Европа обвинила Украину в краже газа

Старый Свет переживает из-за наступающей зимы и украинской ГТС

Разведка боем: Россия проверила американскую ПВО на прочность

В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей