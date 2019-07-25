Перед последним концертом Бузова встала на четвереньки

Артистка готовилась к "Жаре" в прозрачном микротопе и странной позе

Ольга Бузова, как стало известно ранее, готовится к прощальному концерту. А пока она отправилась на международный фестиваль в Баку. Сборы проходили активно. Певица блеснула формами в разных нарядах и встала на четвереньки.

На видео в сторис звезда "Дома-2" сначала показана танцующей в розовом коротком топе, сквозь который проступают соски, такого же цвета штанах, куртке и белых кроссовках. "Нереально крутой костюмчик, такой крутой", – назвала эту одежду теледива, после чего покрасовалась в белом платье в мелкий горошек и туфлях на высокой шпильке. При этом она делала селфи, а один из кадров подписала: "Принимай меня и не бойся".

Потом, опустившись на колени и опираясь на руки, Ольга оттопырила попу. И обратилась к подписчикам. "А вы так делаете?", – поинтересовалась она.

Также на своей странице под свежим фото Бузова сообщила о предстоящей поездке в Баку. Подписчики не удержались от комментариев, но не все были позитивно настроены, хотя самые преданные старались поддержать (орфография и пунктуация сохранены):

"уже определилась,на кого вешаться будешь?", "Тебе очень идёт этот костюм 😘", "сама вешается на мужиков. Фу, как противно!", "Барби", "Красоточка девочка!", "Хорошего полета!", "Зеленый свет по всему пути*🙏🎙️🎶🎹🎸🎵".

Накануне певица заявила, что в этом году попрощается со сценой. "14 ноября 🎉 я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад всё началось", – уточнила она. И добавила, что произойдет это там, где все начиналось – "в самом центре Москвы".



Почитав это, фанаты едва совсем не лишились дара речи. Некоторые пытались разузнать подробности. "Почему последний?", "Что случилось?", "Уходишь со сцены? Или умирать собралась?", "Оля, ты что, больна?", "Решила завязать", "Страна немного вздохнет, "мало половин" переживет", – спрашивали и делились они впечатлениями.

Однако мать артистки успокоила их. "Она завершает программу "Под звуки поцелуев". Это прощальное выступление. И в Петербурге оно тоже будет", – пояснила Ирина Бузова корреспонденту сайта "Комсомольская правда". И добавила: "Со сцены Ольга не уходит. С чего вы решили?".