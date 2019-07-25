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"Грани позора стерлись": звезда "Дома-2" открыла все интимные секреты

Юлия Белая. Фото: instagram.com/iulia.belaya
Участница телепроекта шокировала поклонников рассказом о жестком сексе

Юлия Белая, не стесняясь, назвала свои интимные предпочтения. Девушка, судя по ее словам, любит унижения в постели.

О некоторых сексуальных фантазиях звезды можно узнать на канале "Дома-2" в соцсети:

"Когда он берет за волосы и очень сильно начинает против моей воли, но в то же время это заводит. Мы, бывает, сидим, и я, не стесняясь, могу погладить его".

В этом эпизоде участница телепроекта также отметила, что у нее с близким другом – Евгением Ромашевым – "страсть постоянная", и они "хотят и днем, и ночью", и "заниматься сексом утром, и днем," и всю ночь напролет, и не устают от этого. А еще сообщила о запланированном с возлюбленным насыщенном отпуске, отмечает "Пятый канал".

Поклонников шокировали откровения звезды. Они возмущались и ругали ее (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Грани позора стёрлись у этой девушки!зачем все должны знать куда ей совать приятно?у нее,сто мамапапа нет?", "Фу но это уже даже не игры а мерзость какаято", "Господи, как не стыдно ей. Об этом ведь не говорят публично", "А потом ноет, что ей не нравится, когда они ссорятся, что Женя в нее плюет. Оказалось, ох как нравится", "Два извращенца! Еще думает, что ее кто-то замуж возьмет", "Тебе не стыдно дура вся страна смотрит", "Господи... просто противно слушать".

Отрывок взят из интервью Юлии Белой на Rutube-канале "Глубокий разговор".    

Полина ДОРОЖКИНА
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